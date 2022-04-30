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    Ancelotti tarihe geçmeye yakın

    Real Madrid'in teknik adamı Carlo Ancelotti eflatun-beyazlılarla şampiyonluğa çok yakın. Eğer şampiyonluk gelirse 5 farklı ligde şampiyonluk yaşayan ilk teknik adam olacak.
    • 30.04.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 16:08
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    Ancelotti tarihe geçmeye yakın

    İspanya La Liga'da 33 hafta geride bırakıldı. Geçtiğimiz hafta Osasuna'ya konuk olan Real Madrid, rakibini 3-1'lik bir skorla mağluk etti. Bu aldığı galibiyet ile eflatun-beyazlılar, ligdeki zirve yarışında en yakın rakibi Sevilla ile arasındaki 14 puanlık farkı korudu.

    Bitime 4 hafta kalırken diğer yandan da Real Madrid erken şampiyonluğun hesaplarını yapmaya başladı. Başkent ekibi 34. haftada evinde oynayacağı Espanyol maçını da kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

    Bu durumda ligde toplamda 35. şampiyonluğunu Carlo Ancelotti ile beraber yaşamış olacak. Ancelotti, daha önce de çalıştırdığı Real Madrid'de 2013-2014 sezonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

    Ancelotti tarihe geçmeye yakın #1

    Beş büyük ligde şampiyonluk yaşayan ilk teknik adam olacak

    İtalyan teknik adam, lig şampiyonluğunu kazanması halinde ise bireysel bir rekora imza atmış olacak. Kariyerindeki 22. kupasını kaldıracak olan Ancelotti, beş büyük ligde şampiyonluk yaşayan ilk teknik adam olacak.

    Carlo Ancelotti daha önce Milan ile Serie A, Chelsea ile Premier Lig, PSG ile Ligue 1 ve Bayern ile Bundesliga şampiyonlukları yaşamıştı.


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