Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: Yüzde yüz hazır olduğunda şans vereceğiz Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Braga ile oynadıkları maçın ardından Arda Güler ile ilgili, Yüzde yüz hazır olduğunda şans bulacak." dedi.

ensonhaber.com

Şampiyonlar Ligi'nde C grubunda Real Madrid sahasında Baraga'yı ağırladı.

Ev sahibi ekip, rakibini 3-0 yenerek son 16'yı garantiledi.

Maçta oynaması beklenen genç yetenek Arda Güler ise forma şansı bulamadı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Braga maçının ardından Arda hakkında konuştu.

"Arda yüzde yüz hazır olduğunda şans bulacak"

İtalyan teknik adam, maç kadrosunda yer alan ancak mücadelede şans bulamayan Arda Güler'le ilgili gelen soruya, "Arda Güler'e çok dikkat ediyoruz. Ciddi bir sakatlıktan sonra takımla sadece dört idman yaptı. Yüzde yüz 100 hazır olduğunda şans bulacak." cevabını verdi.

Ancelotti, kadro tercihiyle ilgili olarak da, "Teknik direktör benim. Bazen oyuncuları yedek bırakmam gerekiyor. Oyuncular bunu anlıyor ve saygı duyuyor" sözlerini sarf etti.

Arda Güler ile ilgili haberlere son zamanlarda alışılmışın dışında oldukça fazla yer ayırmasıyla dikkati çeken Marca gazetesi, maç sonunda hemen internet sayfasında "Arda'nın oynamamasına ne dersin?" sorusuyla bir anket başlattı.

"Taraftar Arda'yı görmeye geldi"

Kısa sürede 5 binden fazla kişinin oy kullandığı ankette "Kötü, bugün ilk kez sahaya çıkması için mükemmel bir gündü" cevabını veren yüzde 66, "İyi, daha fazla süre alması gereken başka futbolcular var." cevabını veren yüzde 34 oldu.

Gazetedeki yorumda, "Taraftar, Arda'yı görmeye geldi. Türk futbolcuyu görememenin büyük bir hayal kırıklığı olsa da en azından büyük bir Brahim Diaz ile karşılaştı. Ya Arda Güler'e bir şey oldu ya da Ancelotti'nin böyle bir karar almasının hiçbir anlamı yok. Arda'nın oynatılması için çok rahat bir maçtı." denildi.