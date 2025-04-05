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Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: Takıma katkı sağlayabileceğini gösterdi

Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: Takıma katkı sağlayabileceğini gösterdi Real Madrid'de az süre alan ve ayrılacağı yönünde spekülasyonlar çıkan Arda Güler için Carlo Ancelotti'den önemli açıklamalar geldi. Ancelotti, Arda'nın iyi oynadığını ve takımda önemli bir geleceği olduğunu belirtti.