Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: Takıma katkı sağlayabileceğini gösterdi

Arda Güler, Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmişken, Real Madrid'de yeterince süre alamadığı için teknik direktör Carlo Ancelotti eleştirilerin hedefi oldu.
Türk futbolunun genç yeteneği, büyük kulüplerin radarına girmeyi başardı, ancak İspanyol devindeki sınırlı şanslar, Ancelotti'nin yönetim tarzına dair soru işaretlerine yol açıyor.
"ARDA GÜLER GAYET İYİ OYNUYOR"
Ancelotti'den Arda hakkında açıklama geldi.
Madrid'i çalıştıran Ancelotti, "Arda Güler gayet iyi oynuyor. Sezonun en kritik döneminde takıma katkı sağlayabileceğini gösterdi." ifadelerini kullandı.
65 yaşındaki çalıştırıcı, "Valencia maçında oynayabilir, sezonun geri kalanında önemli bir role sahip olabilir." diye konuştu.
TAKIMINI FİNALE TAŞIDI
Real Madrid, İspanya Kral Kupası yarı finalinde Real Sociedad'ı uzatmalara giden maçta eleyerek finale yükselmişti.
106. dakikada oyuna giren milli yıldız, 115. dakikada yaptığı asistle takımı finale taşımıştı.
Real Madrid - Valencia maçı bugün akşam saat 17.15'te oynanacak.
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