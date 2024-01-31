Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: Türkiye gibi kocaman bir ülke arkasında Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler için konuştu ve genç yıldız konusunda sabırlı olunması gerektiğini söyledi.

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Tüm Türkiye, Real Madrid maçlarında Arda Güler'in forma giymesini merakla beklerken, teknik direktör Carlo Ancelotti henüz yıldız adayına istediği şansı vermedi.

İtalyan çalıştırıcı, bir basın toplantısı düzenleyerek Arda Güler ile ilgili de net ifadeler kullandı.

Ancelotti, "Arda Güler, sakatlığının ardından çok iyi ilerliyor. Sabırlı olun, o sadece 18 yaşında." şeklinde konuştu.

"Sabırlı olmak zorundasınız"

Arda Güler'in oynama zamanının geleceğini de aktaran Ancelotti, "Her geçen gün fiziksel olarak daha iyi oluyor. Sabırlı olmak zorundasınız. Onun arkasında Türkiye gibi kocaman bir ülke var. Zamanı mutlaka gelecektir." sözlerini sarf etti.

3 kez sakatlık yaşadı

Real Madrid'e transferi sonrası 3 kez sakatlık yaşayan Arda Güler, 2024 yılıyla birlikte eflatun-beyazlı forma ile sahaya çıkma şansı yakalamıştı.

18 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar Real Madrid'de 3 maçta süre buldu.