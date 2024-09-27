Ancelotti'den dünyanın takip edeceği derbi öncesi Arda Güler kararı Real Madrid'de Kylian Mbappe'nin sakatlığı sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kadro tercihine ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Fransız yıldızın yokluğunda İtalyan hoca, Atletico Madrid derbisinde Arda Güler'e ilk 11'de şans verebilir.

Haber Merkezi

La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid, deplasmanda Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak. Zorlu maç öncesinde Real Madrid'de Kylian Mbappe'nin sakatlığı bulunuyor.

3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Mbappe'nin yokluğunda Carlo Ancelotti'nin, birkaç seçenek üzerinde durduğu belirtildi.

Marca'da yer alan habere göre; Ancelotti, Mbappe'nin yerine Endrick ile maça başlayabilir.

İLK 11'DE YER VERMESİ BEKLENİYOR

Bu durumda Rodrygo ve Endrick ileride çift forvet olarak görev yapacak.

Arda Güler ise bu ikilinin arkasında yer alacak.

Bir diğer seçenek ise Bellingham'ın ileri uçta oynadığı dizilim.

Bu durumda ise Arda Güler, yine Atletico Madrid maçına Tchouameni ve Valverde'nin yanında 3. orta saha olarak çıkabilir.

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 8 maça çıktı.

19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 257 dakika süre aldı ve gol ya da asist katkısı sağlayamadı.