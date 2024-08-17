Ancelotti’den transfer açıklaması: Kadromuz böyle kalacak

Haber Merkezi

Sezona UEFA Süper Kupa zaferiyle başlayan Real Madrid, ligin başlamasına az bir süre kala çalışmalarına devam ediyor.

İspanyol ekibinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, basında çıkan transfer dedikodularına net bir yanıt verdi.

İtalyan teknik adam, transfer sezonunu kapattıklarını ve yeni bir oyuncu almayacaklarını belirtti.

STOPER TRANSFERİ SÖZLERİ

Ancelotti, şu ifadelere yer verdi:

Kadromuz böyle kalacak. Bir stoperle sözleşme imzalamayacağız. Alaba ve birkaç genç oyuncumuz o bölge için mevcut.