Ancelotti'nin Arda Güler kararı tepki çekti: Oyuna geç soktu

UEFA Süper Kupa müsabakasında Real Madrid ile Atalanta karşılaştı.
İki takımın da pozisyonlar bulduğu karşılaşmada, ikinci yarıda 2 gol bulan Real Madrid gülen taraf oldu ve UEFA Süper Kupası'nı müzesine götürdü.
ARDA'YI 88'DE OYUNA ALDI
Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler ise 88. dakikada forma şansı buldu.
Maç sonrasında Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, karşılaşma öncesinde Arda Güler hakkındaki açıklamaları tekrar gündeme geldi.
"OLDUKÇA FAZLA SÜRE ALACAKSIN" DEMİŞTİ
Real Madrid, UEFA Süper Kupa’da Atalanta ile karşılaşmaya hazırlanırken, teknik direktör Carlo Ancelotti, genç yetenek Arda Güler ile görüşme gerçekleştirmiş ve Ancelotti, Arda’ya Atalanta maçında süre alacağını belirterek, hazır olmasını istemişti.
Ancelotti, Arda’ya hitaben, “Hazır olmanı istiyorum. Takım için önemli olacaksın ve herhangi bir aksilik olmazsa Atalanta’ya karşı sahada oldukça fazla süre alacaksın.” demişti.
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