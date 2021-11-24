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    Anderson Talisca, Al-Nassr'dan ayrılabilir

    Anderson Talisca, Al-Nassr'dan ayrılabilir

    Al Nassr'da 3 futbolcunun sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Talisca ile de yolların ayrılacağına dair iddialar ortaya atıldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2021 - 15:13
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 15:17
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    Al Nassr'da Hamdallah ile birlikte Abdul Rahman Al-Obeid ve Walid Abdullah'nin sözleşmeleri feshedildi. 4. ismin ise Talisca olacağı öğrenildi.

    KULÜPTE KARGAŞA VAR

    Kulüp, sözleşme feshinin nedenleriyle ilgili henüz resmi açıklama yapmadı. Suudi Arabistan basınındaki iddialara göre (lionsnassr), Hamdallah ile kulüp yönetimi arasında ciddi problemler yaşandığı, Hamdallah'ın bir yöneticiye uygunsuz sözler söylemesinden dolayı hızlı bir şekilde oyuncunun sözleşmesi feshedildi. Alınan başarısız sonuçlardan dolayı da bazı kulüp yöneticileri de istifasını verdi.

    Suudi Arabistan basınındaki haberlere göre, sözleşmesi feshedilecek 4. futbolcunun Talisca olduğu kaydedildi.

    Anderson Talisca, Al-Nassr dan ayrılabilir #1

    TALISCA VE ABOUBAKAR'IN PAYLAŞIMLARI

    Al Nassr'da özellikle Hamdallah'ın sözleşmesinin feshedilmesi büyük ses getirirken, Talisca ve Aboubakar'ın benzer zamanlarda yaptığı paylaşım taraftarlar tarafından da farklı yorumlandı.

    Bir dönem yabancı ve yerli oyuncular arasında yaşanan krizin ardından, Aboubakar ile Talisca'nın Hamdallah'ın gidişine sevindiği şekilde yorumlandı. Bazı Al Nassr taraftarları da yaşananlardan dolayı başkan Al Muammar'a tepkili.

    Anderson Talisca, Al-Nassr dan ayrılabilir #2

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