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- Anderson Talisca, Al-Nassr'dan ayrılabilir
Anderson Talisca, Al-Nassr'dan ayrılabilir
- Haber Merkezi
- 24.11.2021 - 15:13
- Güncelleme : 24.11.2021 - 15:17
Al Nassr'da Hamdallah ile birlikte Abdul Rahman Al-Obeid ve Walid Abdullah'nin sözleşmeleri feshedildi. 4. ismin ise Talisca olacağı öğrenildi.
KULÜPTE KARGAŞA VAR
Kulüp, sözleşme feshinin nedenleriyle ilgili henüz resmi açıklama yapmadı. Suudi Arabistan basınındaki iddialara göre (lionsnassr), Hamdallah ile kulüp yönetimi arasında ciddi problemler yaşandığı, Hamdallah'ın bir yöneticiye uygunsuz sözler söylemesinden dolayı hızlı bir şekilde oyuncunun sözleşmesi feshedildi. Alınan başarısız sonuçlardan dolayı da bazı kulüp yöneticileri de istifasını verdi.
Suudi Arabistan basınındaki haberlere göre, sözleşmesi feshedilecek 4. futbolcunun Talisca olduğu kaydedildi.
TALISCA VE ABOUBAKAR'IN PAYLAŞIMLARI
Al Nassr'da özellikle Hamdallah'ın sözleşmesinin feshedilmesi büyük ses getirirken, Talisca ve Aboubakar'ın benzer zamanlarda yaptığı paylaşım taraftarlar tarafından da farklı yorumlandı.
Bir dönem yabancı ve yerli oyuncular arasında yaşanan krizin ardından, Aboubakar ile Talisca'nın Hamdallah'ın gidişine sevindiği şekilde yorumlandı. Bazı Al Nassr taraftarları da yaşananlardan dolayı başkan Al Muammar'a tepkili.