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    Anderson Talisca: Arabistan'a para için gelmedim

    Anderson Talisca: Arabistan'a para için gelmedim

    2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, son attığı imzayı değerlendirdi ve açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2021 - 15:37
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 15:58
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    Beşiktaş'ın formasını 2016-18 arası giyen ve 80 maçta 27 gol atıp 1 de şampiyonluk yaşayan Anderson Talisca, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer olmuştu.

    Anderson Talisca: Arabistan a para için gelmedim #1

    "ARABİSTAN'DA PRESTİJ KAYBEDİLMİYOR"

    Çin'in Guangzhou Evergrande takımından Al Nassr'a imza atan Talisca'nın yıllık 6 milyon Euro kazanacağı haberleri ülke basınına yansıdı.

    Brezilya’da yayın yapan UOL Esporte’ye açıklamalarda bulunan Talisca, "Buraya sadece para için gelmedim. Arabistan’a transfer olan oyuncuların prestij kaybettiğini düşünüyorlar. Bu yanlış. Prestij sahadadır." diye konuştu.

    Anderson Talisca: Arabistan a para için gelmedim #2

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