Anderson Talisca: Beşiktaş taraftarı dünyanın en iyisi, Melo da biliyor Suudi Arabistan'da top koşturan Anderson Talisca, Spor Toto Süper Lig hakkında konuşurken Beşiktaş taraftarına da övgüler yağdırdı.

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da, Mata'nın ayrılmasının ardından transfer çalışmalarına başladı.

Türkiye'de oynadığı dönemde futbolseverlerin takdirini kazanan Anderson Talisca'nin adı da Galatasaray'la anılmıştı. Brezilyalı yıldız futbolcu, Türkiye hakkındaki fikirlerini açıkladı.

Futbol hayatını Al-Nassr'da sürdüren Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca, "Fora do Jogo" adlı podcast programına konuk oldu. Yıldız futbolcu programda Avrupa ve Asya'daki deneyimlerinden bahsetti.

"Onlar dünyanın en iyisi"

Şu anda Cristiano Ronaldo ile Al-Nassr'ın başarısı için ter döken Anderson Talisca, dünyanın en iyi taraftarına sahip takımın Beşiktaş olduğunu ifade etti.

"Benim ve orada oynayanlar için onlar dünyanın en iyisi." diyen Talisca, Beşiktaş taraftarını unutamadığını da ekledi.

"Melo da biliyor"

Taraftarlardan bahsetmeye devam eden Anderson Talisca, Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo ve Corinthians'ın da çok iyi olduğunu ifade etti ve sözlerini şöyle tamamladı: