Anderson Talisca: Manchester United'a gitmeyi reddettim

Suudi Arabistan Ligi takımı Al-Nassr'da forma giyen ve Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olan Anderson Talisca, kariyerine dair çarpıcı itiraflarda bulundu.

Ülkemizde 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen ve siyah-beyazlı takımdan ayrıldıktan sonra Çin'in yolunu tutarak GZ Evergrande'ye transfer olan Brezilyalı futbolcu, 2018'de menajeri Jorge Mendes yüzünden Manchester United'a transfer olmadığını söyledi.

Anderson Talisca şunları söyledi:

İnsanlar bana neden Manchester United'a gitmediğimi soruyor. Cristiano Ronaldo'nun eski menajeri Jorge Mendes ile ciddi bir sorun yaşadım. Benfica'ya gittiğimde, Brezilya'daki menajerim ve Jorge Mendes ile bir ortaklık sözleşmesi imzaladım. Yani beni Brezilya dışında temsil eden kişi oydu. Manchester'la yapılan anlaşmada, masada 45 milyon euro vardı ve her iki menajer de kendi payına düşeni konuşuyordu. Ancak Jorge Mendes'le ilgili çok rahatsız edici bir şey oldu. Bu gerçekten çılgınca bir şeydi. Mendes benim maaşımı değiştirmek istedi. Bu yüzden Manchester United'a gitmeyi reddettim. Zaten benim adıma "Manchester United'a katılmayı kabul ediyorum" yazan boş bir belge imzaladı