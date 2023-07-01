Anderson Talisca: Manchester United'a gitmeyi reddettim

Suudi Arabistan Ligi takımı Al-Nassr'da forma giyen ve Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olan Anderson Talisca, kariyerine dair çarpıcı itiraflarda bulundu.
Ülkemizde 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen ve siyah-beyazlı takımdan ayrıldıktan sonra Çin'in yolunu tutarak GZ Evergrande'ye transfer olan Brezilyalı futbolcu, 2018'de menajeri Jorge Mendes yüzünden Manchester United'a transfer olmadığını söyledi.
"Manchester United'a gitmeyi reddettim"
Anderson Talisca şunları söyledi:
İnsanlar bana neden Manchester United'a gitmediğimi soruyor. Cristiano Ronaldo'nun eski menajeri Jorge Mendes ile ciddi bir sorun yaşadım. Benfica'ya gittiğimde, Brezilya'daki menajerim ve Jorge Mendes ile bir ortaklık sözleşmesi imzaladım. Yani beni Brezilya dışında temsil eden kişi oydu. Manchester'la yapılan anlaşmada, masada 45 milyon euro vardı ve her iki menajer de kendi payına düşeni konuşuyordu. Ancak Jorge Mendes'le ilgili çok rahatsız edici bir şey oldu. Bu gerçekten çılgınca bir şeydi. Mendes benim maaşımı değiştirmek istedi. Bu yüzden Manchester United'a gitmeyi reddettim. Zaten benim adıma "Manchester United'a katılmayı kabul ediyorum" yazan boş bir belge imzaladı
"Menajer mafyası, Brezilya Milli Takım'ındaki seçimleri etkiliyordu"
29 yaşındaki oyuncu, Manchester United'a gitmemesinin ardından Brezilya Milli Takımı'na da seçilmediği ve bunun menajerler sebebiyle olduğunu söyledi. Talisca, şu ifadeleri kullandı:
Manchester United'a imza atmadığım için 2018 Dünya Kupası'na çağrılmadım ve Fred benim yerime davet edildi. Fred, benim yerime çağrıldığında, Shakhtar'dan Manchester United'a transfer oldu. Menajer mafyası, Brezilya Milli Takım'ındaki seçimleri de etkiliyordu ama bu geçmişte kaldı.
"Hayalimden vazgeçmeyeceğim"
Hücum oyuncusu, son olarak şu sözleri sarf etti:
Brezilya Milli Takımı için oynama hayalimden vazgeçmeyeceğim.