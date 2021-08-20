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Anderson Talisca'dan enfes frikik golü
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, Suudi Arabistan'da yine harika bir gol attı.
- Haber Merkezi
- 20.08.2021 - 16:30
- Güncelleme : 20.08.2021 - 17:18
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nasr, Al Faisaly deplasmanında 2-1 mağlup oldu. Anderson Talisca takımının 2-1 yenildiği karşılaşmada mükemmel bir gole imza attı.
2 MAÇTA 2 GOL
Beşiktaş'ta geçirdiği iki sezondan sonra Çin'e giden Talisca, burada adından söz ettirmeyi başarmıştı. Brezilyalı yıldız, Çin macerasının ardından bu sezon başında Suudi Arabistan'ın Al Nasr takımına imza atmıştı. Talisca, Al Nasr'da çıktığı iki maçta iki gol attı.
Anderson Talisca'nın Al Faisaly deplasmanında attığı frikik golü sosyal medyanın gündemine oturdu.
İŞTE O GOL...
Anderson Talisca'dan enfes frikik golü - İZLE