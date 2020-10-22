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    Anderson Talisca'dan iki güzel gol

    Anderson Talisca'dan iki güzel gol

    Anderson Talisca, Guangzhou Evergrande'nin Hebei China Fortune'yi 5-0 yendiği maçta klasını konuşturdu.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2020 - 13:01
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    Çin Ligi'nin 14. haftasında Guangzhou Evergrande sahasında Hebei China Fortune'yi konuk etti.

    Ev sahibi ekibin 5-0'lık üstünlüğüyle sona eren maçta, Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca şov yaptı.

    Sol ayak içini yine çok iyi kullanan Brezilyalı futbolcu, 27 ve 62. dakikalarda attığı gollerle alınan galibiyette önemli pay sahibi oldu.

    İşte o güzel goller:

    Talisca Çin'de gollerine devam ediyor - İZLE

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