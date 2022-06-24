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    Anderson Talisca'dan klas frikik golü

    Anderson Talisca'dan klas frikik golü

    Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta da forma giyen Anderson Talisca, Al Hazm - Al Nassr maçının son saniyelerinde attığı frikik golüyle futbolseverlere keyifli dakikalar yaşattı.
    • 24.06.2022 - 08:53
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 09:17
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    Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, muhteşem golleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Nassr, deplasmanda Al Hazm’a konuk oldu.

    Anderson Talisca, karşılaşmanın sonlarına doğru 90+3’de muhteşem bir frikik golüne imza attı.

    Mücadeleyi Al Nassr 4-1 kazandı.

    İşte o frikik golü...

    Talisca'dan 90+3'te klas frikik golü - iZLE

    Anderson Talisca dan klas frikik golü #1


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