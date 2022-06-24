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Anderson Talisca'dan klas frikik golü
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta da forma giyen Anderson Talisca, Al Hazm - Al Nassr maçının son saniyelerinde attığı frikik golüyle futbolseverlere keyifli dakikalar yaşattı.
- 24.06.2022 - 08:53
- Güncelleme : 24.06.2022 - 09:17
Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, muhteşem golleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Nassr, deplasmanda Al Hazm’a konuk oldu.
Anderson Talisca, karşılaşmanın sonlarına doğru 90+3’de muhteşem bir frikik golüne imza attı.
Mücadeleyi Al Nassr 4-1 kazandı.
İşte o frikik golü...
Talisca'dan 90+3'te klas frikik golü - iZLE