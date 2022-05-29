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Anderson Talisca'dan nefis frikik golü
Talisca, Al Nassr-El-Ehli maçının 90+5. dakikasında muhteşem bir frikik golüne imza atarak skoru 1-1'e getirdi. Talisca'nın muhteşem golü sosyal medyada da geniş yer buldu.
- 29.05.2022 - 09:17
- Güncelleme : 29.05.2022 - 10:07
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Nassr, sahasında El-Ehli'yi konuk etti.
Maçın 64. dakikasında 1-0 geriye düşen Al Nassr, 1 puanı Anderson Talisca'nın golüyle kurtardı.
90+5'te gelen frikik golü
Kronometre 90+5'i gösterirken topun başına geçen Brezilyalı yıldız muhteşem bir frikik golüne imza atarak skoru 1-1'e getirdi.
Talisca'nın muhteşem golü sosyal medyada da geniş yer buldu.
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