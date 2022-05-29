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    Anderson Talisca'dan nefis frikik golü

    Anderson Talisca'dan nefis frikik golü

    Talisca, Al Nassr-El-Ehli maçının 90+5. dakikasında muhteşem bir frikik golüne imza atarak skoru 1-1'e getirdi. Talisca'nın muhteşem golü sosyal medyada da geniş yer buldu.
    • 29.05.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 10:07
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    Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Nassr, sahasında El-Ehli'yi konuk etti.
    Maçın 64. dakikasında 1-0 geriye düşen Al Nassr, 1 puanı Anderson Talisca'nın golüyle kurtardı.

    90+5'te gelen frikik golü

    Kronometre 90+5'i gösterirken topun başına geçen Brezilyalı yıldız muhteşem bir frikik golüne imza atarak skoru 1-1'e getirdi.

    Talisca'nın muhteşem golü sosyal medyada da geniş yer buldu.

    Anderson Talisca'dan nefis frikik golü İZLE

    Anderson Talisca dan nefis frikik golü #1

    Anderson Talisca dan nefis frikik golü #2

    Anderson Talisca dan nefis frikik golü #3

    Anderson Talisca dan nefis frikik golü #4

    Anderson Talisca dan nefis frikik golü #5


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