Andorra-İngiltere maçı öncesi VAR monitörü patladı

Andorra- İngiltere arasında oynanacağı statta yangın çıktı. İngiltere antrenmanı sırasında VAR monitörü patladı ortalığı alevler sardı.

FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın akşam Andorra ve İngiltere arasında karşı karşıya gelecek.

Yarın oynanacak maç öncesi İngiltere takımının 3 saat önce antrenman yaptığı Andorra'daki 3.300 kişi kapasiteli stadı Estadi Nacional'de bugün bir anda alevler yükseldi.

Söz konusu yangının stataki VAR monitörünün patlamasından çıktığı düşünülüyor.

ZEMİN ZARAR GÖRDÜ

Ekipler yangına hızlı bir şekilde müdahale etti ancak yangın sahaya bir miktar zarar verdi.

Şu an için herhangi birinin yaralanıp yaralanmadığı ise belli değil.

Yarın oynanacak maçın devam edip etmeyeceği de henüz doğrulanmadı.

Estadi Nacional'ın sahası gerçek çim değil ve plastikten. Eğer saha zarar görmüşse yarın oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçı öncesi düzeltilmesi mümkün gözükmüyor. Böyle bir durumda maçın ertelenme ihtimali oluşabilir.