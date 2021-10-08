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- Andorra-İngiltere maçı öncesi VAR monitörü patladı
Andorra-İngiltere maçı öncesi VAR monitörü patladı
- Haber Merkezi
- 08.10.2021 - 18:28
- Güncelleme : 08.10.2021 - 18:47
FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın akşam Andorra ve İngiltere arasında karşı karşıya gelecek.
Yarın oynanacak maç öncesi İngiltere takımının 3 saat önce antrenman yaptığı Andorra'daki 3.300 kişi kapasiteli stadı Estadi Nacional'de bugün bir anda alevler yükseldi.
Söz konusu yangının stataki VAR monitörünün patlamasından çıktığı düşünülüyor.
ZEMİN ZARAR GÖRDÜ
Ekipler yangına hızlı bir şekilde müdahale etti ancak yangın sahaya bir miktar zarar verdi.
Şu an için herhangi birinin yaralanıp yaralanmadığı ise belli değil.
Yarın oynanacak maçın devam edip etmeyeceği de henüz doğrulanmadı.
Estadi Nacional'ın sahası gerçek çim değil ve plastikten. Eğer saha zarar görmüşse yarın oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçı öncesi düzeltilmesi mümkün gözükmüyor. Böyle bir durumda maçın ertelenme ihtimali oluşabilir.