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    Andre Moritz'ten orta saha golü

    Singapur Ligi'nde oynanan Hugang-Geylang maçında Andre Moritz'in orta sahadan attığı gol izleyenleri mest etti.
    • Haber Merkezi
    • 12.03.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 12.03.2022 - 09:21
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    Andre Moritz'ten orta saha golü

    Bir dönem Süper Lig'de forma giyen Andre Moritz, şimdilerde Singapur'un Hugang United takımında oynuyor.

    Dün oynanan Hougang-Geyleng maçında forma giyen oyuncu nefis bir gol kaydetti.

    ORTA SAHADAN ATTI

    Geylang'in 89. dakikada attğı golün santrasında Moritz, orta sahadan kaleyi düşündü ve topu ağlara gönderdi.

    Bu golle Hougang maçı 3-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

    Andre Moritz'ten orta saha golü İZLE

    ATTIĞI TWEET GÜLDÜRMÜŞTÜ

    Süper Lig'de forma giyen Moritz, attığı bir tweet'le gündem olmuştu. Evine temizlikçi arayan Moritz, "İki hafta için bir karı lazım, nerede bulabilirim?" yazmış ve yanlış anlaşılmıştı.

    Andre Moritz ten orta saha golü #1

    Andre Moritz ten orta saha golü #2

    Andre Moritz ten orta saha golü #3


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