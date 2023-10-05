Andre Onana karar aşamasında! O turnuvaya katılmak istemiyor Sezona kötü bir başlangıç yapan Andre Onana'nın Afrika Uluslar Kupası'na katılmak istemediği ve sadece Manchester United'a odaklanmak istediği belirtildi.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yaz transfer döneminde Inter'den kadrosuna kattığı Andre Onana, Afrika Uluslar Kupası için karar aşamasında.

ESPN'de yer alan haberde, 27 yaşındaki kalecinin, 2024'ün Ocak ayında başlayacak Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun Milli Takım formasını giymek istemediği belirtildi.

Haberde, Onana'nın bu sezon sadece Manchester United'a odaklanmak istediği ve milli takımda görev yapmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.

Onana, daha önce teknik direktör Rigobert Song'la yaşadığı sorunların ardından milli takımı bırakmış, Kamerun Futbol Federasyonu'nun baskısı sonrasında takıma dönmeyi kabul etmişti.

Erik ten Hag'dan Onana'ya destek

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasındaki Galatasaray maçının ardından Andre Onana'yı güvendiğini yineledi.

Takım olarak bundan daha iyisini yapabileceklerinin farkında olduğunu ve bunun için çaba harcayacaklarını kaydeden Ten Hag, kaleci Andre Onana'nın performans düşüklüğüne ilişkin yapılan eleştirilere ise şu yanıtı verdi: