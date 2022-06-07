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    Andres Iniesta'nın son hali görenleri şaşırttı

    Andres Iniesta'nın son hali görenleri şaşırttı

    2018 yılında Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olan yıldız oyuncu Andres Iniesta'nın son hali taraftarların dikkatini çekti.
    • 07.06.2022 - 16:44
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 17:05
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    Barcelona'nın efsane oyuncusu Andres Iniesta, 2018 yılında Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olmuştu.

    Kariyeri boyunca Barcelona forması giyen 34 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılırken düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarını tutamamıştı. Tecrübeli futbolcu yıllık 27 milyon dolar kazanıyor.

    2010 yılından beri ‘Bodega Iniesta’ markası adı altında şarap şirketi olan Iniesta’nın bu transferle beraber 10 yıl boyunca 2 milyon şişe şarap ihracatı yapacağı vurgulanmıştı.

    Andrea Iniesta'nın son hali görenleri şaşırttı İZLE


    Andres Iniesta nın son hali görenleri şaşırttı #1

    Yaşlı görüntüsü dikkat çekti

    Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Iniesta'nın paylaşımında oyuncunun beyazlamış saçları ve yaşlı görüntüsü dikkat çekti.

    Ancak yıldız oyuncunun dış görünüşü yaşlı dursa da rakip oyuncular karşısında dirençli oyunu oldukça dikkat çekiyor.

    Bu sezon Vissel Kobe ile 16 maça çıkan yıldız oyuncu 3 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.

    Andres Iniesta nın son hali görenleri şaşırttı #2

    İniesta resmen Vissel Kobe'de / Haberi için tıklayın

    Andres Iniesta nın son hali görenleri şaşırttı #3


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