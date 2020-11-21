Andrea Pirlo: Artık adaptasyon süreci bitti

Juventus'un genç teknik adamı Andrea Pirlo Juventus'taki kötü bir başlangıç yapmıştı. Pirlo, "Artık adaptasyon dönemi bitti. Şampiyonluk yürüyüşü başlıyor." ifadelerini kullandı.

Serie A'da bu sezon 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik alan Juventus, Şampiyonlar Ligi müsabakaları dahil olmak üzere son 10 yılın en kötü başlangıncını yaptı. Teknik Direktör Pirlo, Cagliari maçı öncesi "Artık adaptasyon dönemi bitti. Şampiyonluk yürüyüşü başlıyor." dedi.





PİRLO: "ADAPTASYON SÜRECİ BİTTİ"

"Şimdi artık şampiyonluk yürüyüşünüze başlamalıyız. Adaptasyon dönemi bitti. Noel dönemine kadar her maçı final olarak göreceğimiz müsabakalar oynayacağız. Yarından itibaren farklı bir ruh, mücadele ruhu görmek istiyorum. Hedefe ulaşmak için sahada büyük bir karakter ortaya koymalıyız."

Hatırlanacağı üzere Juventus, 2010 yılına Delneri yönetiminde ilk 4 maçta sadece deplasmanda Udinese'yi mağlup edebilmişti. İtalyan ekibi o dönem Avrupa Ligi'nde grupta oynadığı 6 maçın tamamında ise berabere kaldı.





JUVENTUS'UN OCAK AYINA KADAR MAÇLARI

Cagliari

Benevento (D)

Torino

Genoa (D)

Atalant

Parma (D)

Fiorentina