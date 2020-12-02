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    Andrea Pirlo: Eleştiriyi severim, demek ki birini kızdırmışım

    Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo, kendisi hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2020 - 12:46
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 13:15
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    Andrea Pirlo: Eleştiriyi severim, demek ki birini kızdırmışım

    Juventus'un İtalyan teknik adamı Andrea Pirlo, göreve geldiğinden bu yana eleştirildiğinin farkında olduğunu belirterek konuyla ilgili ilk kez konuştu.

    "ELEŞTİRİYİ SEVERİM"

    Genç teknik adam, eleştirilmeye futbolculuk kariyerinden beri alışık olduğunu belirterek, "Eleştiriyi severim, bu birini kızdırdığım anlamına geliyor." diye konuştu.

    Dinamo Kiev ile oynayacakları maç öncesinde konuşan Pirlo, maça iyi hazırlandıklarını belirterek gelişmeye devam eden oyunları için önemli bir sınav vereceklerini ifade etti.

    İtalya'da son 9 sezonun şampiyonu Juventus, Serie A'da bu sezon çıktığı 9 maçta 17 puan toplayarak 4. sırada yer alırken Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 9 puan toplayarak son 2 maç öncesinde gruptan çıkmayı Barcelona ile birlikte garantilemişti.

    Andrea Pirlo: Eleştiriyi severim, demek ki birini kızdırmışım #1

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