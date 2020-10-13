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    Andrea Pirlo: Harika teknik direktörlerle çalıştım

    Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo teknik direktörlük deneyimleri hakkında açıklamalarda bulundu. Pirlo, "Yedek kulübesi kesinlikle daha stresli" diyerek teknik adamlığın zorluklarından bahsetti.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2020 - 11:54
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    Andrea Pirlo: Harika teknik direktörlerle çalıştım

    Juventus'un başına geçen Andrea Pirlo, kulüpteki yeni görevi hakkında konuştu. Torino ekibinde önce U23 takımı teknik direktörü olarak getirilen Pirlo, Sarri'yle yolların ayrılması sonrası A takımın başına geçti.

    41 yaşındaki İtalyan teknik adam yaptığı açıklamada, "Oynamayı bırakınca, çalışmaya başladım ve gün geçtikçe teknik direktörlük için tutkumun arttığını fark ettim. Futbolcuyken harika teknik direktörlerle çalışma şansı yakaladım: Lucescu'dan Lippi, Ancelotti, Conte ve Allegri'ye kadar... Onlarla çalışma şansı bulduğum için mutluyum." dedi.

    Andrea Pirlo: Harika teknik direktörlerle çalıştım #1

    "YEDEK KULÜBESİNDE OLMAK DAHA STRESLİ"

    Andrea Pirlo açıklamalarının devamında; "Yedek kulübesinde olmak kesinlikle daha stresli çünkü sahada topla ne yapmak istediğimi ben belirleyebiliyordum. Futbol oynadığım zamanlarda ne yapacağıma karar verebilecek kadar keskin bir oyun tarzım vardı. Şimdi bunu kenardan yapmak zorundayım." ifadelerini kullandı.

    "RONALDO HEPİMİZ İÇİN ÖRNEK"

    Cristiano Ronaldo'yla çalışması hakkında da konuşan genç teknik adam, "Dünya futbolunun ikonlarından biriyle çalışabildiğim için mutluyum. Ronaldo, 35 yaşındaki bir futbolcu olarak gençken nasıl çalışıyorsa öyle çalışmaya devam ediyor. O, hepimiz için iyi bir örnek." şeklinde konuştu.

    Andrea Pirlo: Harika teknik direktörlerle çalıştım #2

    Juventus'un başında 2 maça çıkan Andrea Pirlo, bu maçlarda 4 puan çıkarttı. Takımda radikal değişikliklere gittiği görülen 41 yaşındaki teknik adam, Juventus'u daha hücum ağırlıklı ve agresif bir oyuna yönlendiriyor.

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