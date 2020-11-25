Andrea Pirlo: Morata dünyanın en iyilerinden biri olabilir

Andrea Pirlo: Morata dünyanın en iyilerinden biri olabilir

Juventus Teknik Direktörü Pirlo, Alvaro Morata'nın dünyanın en iyi forvetlerinden biri olabileceğini söyledi. Genç çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Onu en iyi duruma getirmek için çalışıyoruz" dedi.

Andrea Pirlo'ya göre Alvaro Morata, dünyanın en iyi forvetlerinden biri olabilir. Morata, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'un Ferencvaros'u 2-1 yendiği maçta 92. dakikada attığı golle galibiyeti getirdi.

"O GÜÇLÜ BİR OYUNCU"

Pirlo, bu sezon 10 maçta yedi gol atan Morata'nın dünyanın en iyileri arasında olabileceğine inanıyor.

"O güçlü bir oyuncu, sadece tutarlılığa ve güvene ihtiyacı vardı. Zihinsel olarak iyi ise her şeyi yapabilir. İyi antrenman yaparsa, formdaysa ve gol atarsa, sadece Juventus için değil, aynı zamanda milli takım için de önemli bir oyuncu. Onu en iyi duruma getirmek için çalışıyoruz."

Sadece Erling Haaland(6) bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Morata'dan(5) daha fazla gol atarken, Manchester United forveti Marcus Rashford da beş gol attı.

28 yaşındaki futbolcu İtalya Serie A'da bu sezon 6 maçta 2 gol ve 3 asist üretti.

Pirlo ve Morata bir dönem takım arkadaşlığı da yapmıştı.



