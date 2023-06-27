Andrea Pirlo yeni sezona İtalya'da girecek

AA & Ensonhaber
Geçen sezonun başında Fatih Karagümrük'e imza atan Andrea Pirlo, sezonun bitişiyle birlikte İstanbul ekibine veda etmişti.
Nenad Bjelica öncesi Trabzonspor'un da gündemine aldığı Andrea Pirlo'nun yeni takımı belli oldu.
Andrea Pirlo, Sampdoria'nın başına getirildi
Serie A ekiplerinden Sampdoria, teknik direktörlük koltuğuna Andrea Pirlo'yu getirdiğini resmen açıkladı.
2 yıllık sözleşme imzaladı
İtalyan temsilcisi, başarılı teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Pirlo'nun Süper Lig kariyeri
Andrea Pirlo, Fatih Karagümrük ile Süper Lig'de 2022-23 sezonunu 7. sırada tamamlamıştı.