Andrea Pirlo yeni sezona İtalya'da girecek
AA & Ensonhaber

Geçen sezonun başında Fatih Karagümrük'e imza atan Andrea Pirlo, sezonun bitişiyle birlikte İstanbul ekibine veda etmişti.

Nenad Bjelica öncesi Trabzonspor'un da gündemine aldığı Andrea Pirlo'nun yeni takımı belli oldu.

Andrea Pirlo, Sampdoria'nın başına getirildi

Serie A ekiplerinden Sampdoria, teknik direktörlük koltuğuna Andrea Pirlo'yu getirdiğini resmen açıkladı.

Andrea Pirlo

2 yıllık sözleşme imzaladı

İtalyan temsilcisi, başarılı teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Pirlo'nun Süper Lig kariyeri

Andrea Pirlo, Fatih Karagümrük ile Süper Lig'de 2022-23 sezonunu 7. sırada tamamlamıştı.