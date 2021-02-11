Andrea Pirlo'dan Merih Demiral'a övgü

Juventus Teknik Diretörü Andrea Pirlo, milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında konuştu. İtalyan hoca, "Merih harika bir oyuncu" dedi.

İtalya Kupası'nda Inter'i 2-1 yendikten sonra rövanş maçında 0-0 berabere kalarak finale yükselen Juventus'ta, milli futbolcumuz Merih Demiral gösterdiği performansla alkış topluyor.

Demiral hakkında konuşan teknik direktör Andrea Pirlo, 22 yaşındaki stopere övgüler yağdırdı.

"HARİKA BİR OYUNCU"

İtalyan teknik adam, "Böylesine harika yeteneklere, böylesi şampiyonlara antrenörlük yaptığım için şanslıyım. Bütün oyuncularımız geri döndü. Merih Demiral da harika bir oyuncu ve harika bir insan. Oynamadığında bile her zaman bu takımın bir parçası, her zaman fark yaratan bir isim." dedi.