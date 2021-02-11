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    Andrea Pirlo'dan Merih Demiral'a övgü

    Andrea Pirlo'dan Merih Demiral'a övgü

    Juventus Teknik Diretörü Andrea Pirlo, milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında konuştu. İtalyan hoca, "Merih harika bir oyuncu" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2021 - 10:29
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 10:50
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    İtalya Kupası'nda Inter'i 2-1 yendikten sonra rövanş maçında 0-0 berabere kalarak finale yükselen Juventus'ta, milli futbolcumuz Merih Demiral gösterdiği performansla alkış topluyor.

    Demiral hakkında konuşan teknik direktör Andrea Pirlo, 22 yaşındaki stopere övgüler yağdırdı.

    Andrea Pirlo dan Merih Demiral a övgü #1

    "HARİKA BİR OYUNCU"

    İtalyan teknik adam, "Böylesine harika yeteneklere, böylesi şampiyonlara antrenörlük yaptığım için şanslıyım. Bütün oyuncularımız geri döndü. Merih Demiral da harika bir oyuncu ve harika bir insan. Oynamadığında bile her zaman bu takımın bir parçası, her zaman fark yaratan bir isim." dedi.

    Andrea Pirlo dan Merih Demiral a övgü #2

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