Andrea Pirlo'nun yeni takımı belli oldu iddiası Fatih Karagümrük'te sergilediği performansla dikkat çeken Andrea Pirlo'nun yeni takımının neresi olacağı merak konusu. Adı birçok takımla anılan Andrea Pirlo için bir iddia daha ortaya atıldı.

Süper Lig'in 2022-23 sezonunun başında sürpriz bir şekilde Fatih Karagümrük'e imza atan Andrea Pirlo, İstanbul temsilcisiyle sezonu 7. sırada tamamlamıştı. Fatih Karagümrük ile vedalaşan Andrea Pirlo'nun adı birçok takımla anılıyordu. Geçtiğimiz haftalarda İtalyan basınında çıkan haberlerde Andrea Pirlo önce Salernitana, daha sonra Lecce'ye yazılmıştı. İtalyan teknik direktör için son iddia ise Sampdoria oldu. Pirlo ve Farioli iddiası Gianluca Di Marzio'nun haberine Sampdoria'nın teknik direktör adaylarından biri de Andrea Pirlo. Haber detayında İtalyan temsilcisinin diğer adayının Francesco Farioli olduğu vurgulandı. Fatih Karagümrük ile 34 maça çıkan Andrea Pirlo 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 mağlubiyet elde etti. 44 yaşındaki teknik adam, İstanbul ekibiyle maç başına 1.29 puan ortalaması yakaladı.