Andreas Iniesta: Ballon d'Or gerçekten umurumda değildi

38 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Andreas Iniesta, Ballon d'Or'u kazanamaması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Futbol hayatına Japonya'nın Vissel Kobe takımında devam eden İspanyol futbolcu Andres Iniesta, Ballon d'Or'u kazanamamasıyla ilgili konuştu.

"Bunun için oynuyorum"

'Dünyanın sana Ballon d'Or borçlu olduğunu düşünmüyor musun?' sorusuna "Hayır, kesinlikle böyle hissetmiyorum. Bunun için oynuyorum dersem doğru olur." dedi.

"Elbette Ballon d'Or'u kazanmayı çok isterim"

Ödülü kazanmayı çok istediğini söyleyen Iniesta, "Elbette Ballon d'Or'u kazanmayı çok isterim ama bu onsuz yaşayamayacağım bir şey değil." ifadelerini kullandı.

"Kazandığım halde bireysel ödüllere pek inanmıyorum"



Bireysel ödüllere inanmadığını söyleyen İspanyol oyuncu, "Kazandığım halde bireysel ödüllere pek inanmıyorum. Gerçekten umurumda değildi." açıklamasını yaptı.