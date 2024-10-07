Andres Iniesta, 40 yaşında futbol kariyerine son verdi Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Emirates Club'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan ve bir kulübe imza atmayan Andres Iniesta, kramponlarını asma kararı aldı.

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Haber Merkezi

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Emirates Club'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Andres Iniesta, futbol kariyerine nokta koyma kararı aldı.

40 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, profesyonel futbola veda ettiğini resmen açıkladı.

BAŞARILARLA DOLU FUTBOL KARİYERİ

Futbola Albacete altyapısında adım atan Iniesta, kariyerinde Barcelona, Vissel Kobe ve Emirates Club gibi önemli kulüplerde forma giydi.

Profesyonel kariyeri boyunca kulüp düzeyinde 885 maçta görev alan İspanyol yıldız, bu karşılaşmalarda 93 kez gol sevinci yaşarken, 161 asistle de takım arkadaşlarına önemli katkılar sağladı.

İspanya Milli Takımı'nda da iz bırakan Andres Iniesta, 131 kez milli formayı giyerek 14 gol kaydetti ve ülkesinin futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

40 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerinde şu başarılara imza attı:

1 - Dünya Kupası şampiyonluğu

2 - Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu

4 - Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu

3 - FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu

9 - La Liga şampiyonluğu

3 - UEFA Süper Kupası şampiyonluğu

6 - İspanya Kupası şampiyonluğu

7 - İspanya Süper Kupası şampiyonluğu

1 - Japonya Ligi şampiyonluğu

1 - Japonya Kupası şampiyonluğu

1 - Japonya Süper Kupası şampiyonluğu