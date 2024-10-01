Andres Iniesta'dan emeklik kararı İspanyol futbolunun efsane ismi Andres Iniesta futbolu bırakma kararı aldı. Iniesta'nın 8 Ekim'de kararını duyuracağı belirtildi.

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Andres Iniesta, yeşil sahalara veda ediyor.

İspanyol basınından Relevo'da yer alan haberde, Andres Iniesta'nın gelecek hafta kararını resmen duyuracağı belirtildi.

Iniesta, birkaç hafta önce Barselona'da katıldığı bir etkinlikte, "Futbol oynamaya devam etmek istediğimi hissediyorum. Futbolu bırakma anını hissedeceğim güne kadar oynamaya devam edeceğim. Ayrıca teknik direktörlük belgelerimi alıp bunun neler getireceğini görmek isterim." ifadelerini kullanmıştı.

ANDRES INIESTA'NIN KARİYERİ

Futbola Albacete'nin altyapısında başlayan ve 1996'da Barcelona'nın altyapısına geçen Andres Inıesta, 2002'de A takıma yükseldi.

Barcelona'da A takımda 16 sezon forma giyen İspanyol orta saha 32 kupa kazandı.

Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe'yle sözleşme imzalayan Iniesta, 5 yıl boyunca burada forma giydi.

Iniesta geçtiğimiz sezonun başında Birleşik Arap Emirlikleri Ligi takımlarından Emirates Club'la anlaşmış, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı.

Andres Iniesta kariyeri boyunca 885 maçta 93 gol ve 161 asist kaydetti.