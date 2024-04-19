Andriy Shevchenko kararı duyurdu: Hakemler yalan makinesine bağlanacak Ukrayna Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı efsane futbolcu Andriy Shevchenko, hakemlere yalan makinesi bağlanacağını açıkladı

ensonhaber.com

Ukrayna Futbol Federasyonu başkanı olan Andriy Shevchenko, görevinin ilk aylarında tartışma yaratacak bir karara imza attı. Eski yıldız oyuncu Shevchenko, hakemlere yalan makinesi bağlanacağını açıkladı.

"Yalan makinesi önemli"

Konu hakkında The Athletic'e konuşan Shevchenko "Yalan makinesini daha fazla bilgi edinmek ve hangi hakemlerle çalışabileceğimizi anlamak için bir fırsat olarak görüyoruz. Sıfırdan başlıyoruz." açıklamasında bulundu.

"Başarısız olan ihraç edilecek"

Testte başarısız olanlar hakemlikten derhal ihraç edileceği açıklanırken FK Minaj'ın eski antrenörü Volodymyr Sharan, kararı eleştirerek "Bu çok fazla kontrol." dedi.

Yalan makinesi testi nedir?

Makine, kişinin kan basıncı, kan akışı, solunum hızı ve ter tepkilerindeki değişiklikleri ölçerek doğruyu söyleyip söylemediğini belirliyor.