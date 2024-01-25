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Andriy Shevchenko, Ukrayna Futbol Federasyonu başkanı oldu

Andriy Shevchenko, Ukrayna Futbol Federasyonu başkanı oldu 47 yaşındaki eski futbolcu Andriy Shevchenko, teknik direktörlük serüvenin ardından kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Shevchenko, Ukrayna Futbol Federasyonu başkanı oldu.