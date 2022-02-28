Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
536.381
-1.32%
BTXN Coin
37.38
-1.88%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Andriy Shevchenko: Ukrayna'daki savaşı durdurun

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dünyaca ünlü eski futbolcu Andriy Shevchenko da tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 11:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Andriy Shevchenko: Ukrayna'daki savaşı durdurun

    Rusya'nın Ukrayna ile girdiği savaşın ardından Rusya dahil dünyanın birçok ülkesinde savaş karşıtı eylemler düzenleniyor.

    İngiltere'nin başkenti Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda düzenlenen savaş karşıtı gösteriye Ukraynalı Shevchenko da ailesiyle birlikte katıldı.

    "UKRAYNADAKİ SAVAŞI DURDURUN!"

    Ülkesinde yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından da ailesiyle birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Shevchenko, "Ukrayna'daki savaşı durdurun!" ifadelerini kullandı.

    Andriy Shevchenko: Ukrayna daki savaşı durdurun #1

    "HALKIM VE AİLEM TEHLİKEDE"

    Ünlü isim, birkaç gün önce yaptığı paylaşımda da, "Halkım ve ailem tehlikede. Ukrayna ve nüfusu barış ve toprak bütünlüğü istiyor. Biz sadece barış istiyoruz. Savaş istemiyoruz. Savaş cevap değildir." şeklinde ifade kullanmıştı.

    Andriy Shevchenko: Ukrayna daki savaşı durdurun #2


    İlginizi Çekebilir

    Kolay ve hızlı yatırım yapabileceğin bu sisteme kaydol!
    Piyasalar Investment

    Kolay ve hızlı yatırım yapabileceğin bu sisteme kaydol!

    Papa'dan Ukrayna için oruç tutulması çağrısı
    Dünya

    Papa'dan Ukrayna için oruç tutulması çağrısı

    Yerli düşüncenin önemli ismi Tarık Buğra'nın 28'inci ölüm yıl dönümü
    Kitap

    Yerli düşüncenin önemli ismi Tarık Buğra'nın 28'inci ölüm yıl dönümü

    Görüş Bildir