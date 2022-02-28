Andriy Shevchenko: Ukrayna'daki savaşı durdurun

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dünyaca ünlü eski futbolcu Andriy Shevchenko da tepki gösterdi.

Rusya'nın Ukrayna ile girdiği savaşın ardından Rusya dahil dünyanın birçok ülkesinde savaş karşıtı eylemler düzenleniyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda düzenlenen savaş karşıtı gösteriye Ukraynalı Shevchenko da ailesiyle birlikte katıldı.

"UKRAYNADAKİ SAVAŞI DURDURUN!"

Ülkesinde yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından da ailesiyle birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Shevchenko, "Ukrayna'daki savaşı durdurun!" ifadelerini kullandı.

"HALKIM VE AİLEM TEHLİKEDE"

Ünlü isim, birkaç gün önce yaptığı paylaşımda da, "Halkım ve ailem tehlikede. Ukrayna ve nüfusu barış ve toprak bütünlüğü istiyor. Biz sadece barış istiyoruz. Savaş istemiyoruz. Savaş cevap değildir." şeklinde ifade kullanmıştı.