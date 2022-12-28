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    Andy Cole, Darwin Nunez ile karşılaştırılmaktan rahatsız

    Eski İngiliz futbolcu Andy Cole, sezon başında Liverpool'un rekor bir bedelle kadrosuna kattığı Darwin Nunez ile karşılaştırılmak istemediğini söyledi.
    • 28.12.2022 - 18:37
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    Andy Cole, Darwin Nunez ile karşılaştırılmaktan rahatsız

    İngiltere Premier League'de oynadığı dönemde oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken ve 2008 yılında futbolu bırakan Andy Cole, sosyal medya üzerinden dikkat çekici bir açıklama yayınladı.

    "Gayet mutlu bir şekilde emekli oldum"

    Liverpool'un forvet oyuncusu Darwin Nunez ile karşılaştırılmasından rahatsız olduğunu dile getiren Cole, "Cole... Nunez... Bu kadar mı saçmalamaya başladığımız konusunda emin değilim. Gayet mutlu bir şekilde emekli oldum. 5 İngiltere Premier League, 2 FA Cup, 1 Lig Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, gol krallığı, Premier League'de 187 gol, 1 penaltı... "Hayat senin neler yaptığındır." ifadelerini kullandı.

    Andy Cole, Darwin Nunez ile karşılaştırılmaktan rahatsız #1

    "Rakamlara bakın ve beni başkalarıyla karşılaştırın"

    Paylaşımına gelen bir yoruma da cevap veren Cole, "İnsanların bana saygısızlık yapmayı bırakması gerekiyor çünkü artık futbol oynamıyorum. Hayatıma sessizce devam ediyorum. İnsanlar bana saygısızlık yapabileceğini düşünüyor. Rakamlara bakın ve beni başkalarıyla karşılaştırın." şeklinde konuştu.

    Andy Cole, Darwin Nunez ile karşılaştırılmaktan rahatsız #2

    İngiltere'nin dev kulüplerinde oynadı

    Kariyerine Arsenal altyapısında başlayan Cole, Newcastle United, Manchester United, Fulham, Manchester City, Portsmouth, Birmingham, Sunderland, Burnley, Nottingham Forest gibi takımların formalarını giymişti.

    Andy Cole, Darwin Nunez ile karşılaştırılmaktan rahatsız #3

    Nunez'e 80 milyon euro ödenmişti

    Sezon başında Benfica'dan Liverpool'a 80 milyon euro karşılığında transfer olan Darwin Nunez ise İngiliz ekibi ile çıktığı 19 karşılaşmada 9 gol ve 3 asist kaydetti.

    Andy Cole, Darwin Nunez ile karşılaştırılmaktan rahatsız #4


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