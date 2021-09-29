Anelka'dan Messi yorumu

Nicolas Anelka, Lionel Messi'nin oyundan alınmasını eleştirdi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain forması giyen Lionel Messi'nin Lyon karşılaşmasında oyundan alınmasının etkileri sürüyor.

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski futbolcu Nicolas Anelka, bunun çok büyük bir hata olduğunu belirterek takımın teknik direktörü Mauricio Pochettino'yu eleştirdi.

“MESSI’Yİ KENARA ALAMAZSINIZ”

Messi'nin PSG taraftarlarının önündeki ilk maçında oyundan alınmasının düzeltilmesi çok zor olan bir yanlış olduğunun altını çizen Anelka, "6 kez Ballon-D'Or kazanmış birisini maç berabere devam ederken 65. dakikada oyundan alamazsınız. Bu oyuncunun kafasını çok karıştırır ve bunu kafasından atması hayli zaman alabilir." dedi.

Anelka, "Forvet oyuncularının teknik direktörlerinin güvenine ihtiyacı vardır ve Messi, Pochettino'ya karşı hem de Parc des Princes'te ilk maçına çıkmışken bu güveni kaybetti. Messi onu affetmeyecektir ve bu onunla kalacaktır." diye de ekledi.

HOCANIN ELİNİ SIKMAMIŞTI

19 Eylül'de PSG ile kendi sahası Parc des Princes'te ilk maçına çıkan Messi, maçın 65. dakikasında skor 1-1 iken yerini sağ bek Achraf Hakimi'ye bırakmış, kenara gelirken de mutsuzluğunu net bir şekilde göstermişti. Teknik direktörün elini sıkmayan Messi, tepki toplamıştı.