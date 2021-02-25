Angelino: Guardiola özgüvenimi öldürdü

Leipzig forması giyen Angelino, eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın kendisine yeteri kadar şans tanımadığını söyledi.

Bundesliga ekibi Leipzig'in Manchester City'den kadrosuna kattığı Angelino, Pep Guardiola hakkında ilginç ifadeler kullandı.

"Pep özgüvenimi öldürdü." diyen 24 yaşındaki oyuncu, "Benim için güven her şeydir. Sezon öncesi yapılan iki maçla hakkımda yargıya varıldı ve birkaç ay boyunca hiç şans vermedi. Her iki ayda bir maç yapmak kolay değil." şeklinde konuştu.

"BİR YANDAN DA ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Guardiola’nın kendisine gerekli şansı tanımadığını söyleyen başarılı sol bek, "Bir yandan Pep'ten gerçekten çok şey öğrendim. Beni sahada bir oyuncu olarak geliştirdi ve bu dönem için ona minnettarım. Ancak istediğim ya da hak ettiğim kadar süre bulamadım. Futbol oynamayı seviyorum ve her seferinde sahada olmak istiyorum. Leipzig bana bu şansı verdi, ilk günden beri güvendiler." dedi.