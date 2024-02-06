Angelino ilk maçında sakatlandı

Galatasaray'da savunma zafiyeti nedeniyle gözden düşen ve 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunun devreye girmemesi için oynatılmayan Angelino, uzun uğraşlar sonucunda takımdan ayrılmıştı.
Devre arasında İtalyan devi Roma'nın yolunu tutan başarılı sağ bek, Roma'nın Cagliari'yi 4-0 yendiği müsabakaya ilk 11 başladı.
İlk maçında büyük bir şanssızlık yaşayan Angelino, Roma kariyerinin ilk maçında 58. dakikada sakatlanarak oyundan ayrıldı.
Rakamlarla ilk maç performansı
27 yaşındaki futbolcunun sahada kaldığı süredeki istatistikleri şöyle:
1 top kapma
2 uzaklaştırma
Yüzde 86 pas isabet oranı
1 isabetli orta
3 şut pası
1/2 ikili mücadele
De Rossi övdü
Karşılaşmadan sonra Angelino hakkında konuşan teknik direktör De Rossi, "Sihirli bir ayağı var. Sahada kaldığı sürede kendisinden etkilendim. Sakatlığıyla ilgili umarım ciddi bir şeyi yoktur." dedi.
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