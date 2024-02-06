Angelino ilk maçında sakatlandı Sezon başında Galatasaray'ın Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Angelino, devre arasında Roma'nın yolunu tuttu. Deneyimli sol bek ilk maçında bir sakatlık yaşadı.

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Galatasaray'da savunma zafiyeti nedeniyle gözden düşen ve 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunun devreye girmemesi için oynatılmayan Angelino, uzun uğraşlar sonucunda takımdan ayrılmıştı.

Devre arasında İtalyan devi Roma'nın yolunu tutan başarılı sağ bek, Roma'nın Cagliari'yi 4-0 yendiği müsabakaya ilk 11 başladı.

İlk maçında büyük bir şanssızlık yaşayan Angelino, Roma kariyerinin ilk maçında 58. dakikada sakatlanarak oyundan ayrıldı.

Rakamlarla ilk maç performansı

27 yaşındaki futbolcunun sahada kaldığı süredeki istatistikleri şöyle:

1 top kapma

2 uzaklaştırma

Yüzde 86 pas isabet oranı

1 isabetli orta

3 şut pası

1/2 ikili mücadele

De Rossi övdü

Karşılaşmadan sonra Angelino hakkında konuşan teknik direktör De Rossi, "Sihirli bir ayağı var. Sahada kaldığı sürede kendisinden etkilendim. Sakatlığıyla ilgili umarım ciddi bir şeyi yoktur." dedi.