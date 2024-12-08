Anlaşma sağlandı! Mohamed Salah, Liverpool'da kalıyor

İngiltere Premier Ligi ekibi Liverpool ile sözleşmesinin son yılında olan Mohamed Salah'ın geleceği merak konusuydu.
Geçtiğimiz günlerde Liverpool'dan teklif almadığını dile getiren yıldız isim, sitem dolu ifadeler kullanmıştı.
Adı Fransız takımı Paris Saint-Germain dahil birçok kulüple anılan Salah'ta çarpıcı bir gelişme yaşandı.
ANLAŞMA SAĞLANDI
İngiliz basınından Mirror, Liverpool'un Mohamed Salah ile 2 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaştığını duyurdu.
32 yaşındaki futbolcu için kısa süre içinde resmi duyurunun geleceği belirtildi.
LIVERPOOL FORMASINI 370 KEZ GİYDİ
7.5 yıldır Liverpool forması giyen hücum oyuncusu, İngiliz deviyle çıktığı toplam 370 maçta 226 gol, 101 asistlik skor katkısı verdi.
Son oynanan Newcastle United maçında 2 gol, 1 asistle oynayan Salah, İngiltere Premier Lig'de çıktığı son 37 maçta da skor katkısı vererek Wayne Rooney'in rekorunu kırmıştı.
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