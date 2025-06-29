Anlaşmaya varıldı! Jorge Jesus'un yeni tekımı belli oldu

Suudi Arabistan futbolunda dengeleri değiştirecek bir hamle daha geldi.

Geçtiğimiz aylarda Al Hilal ile yollarını ayıran Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre; Jorge Jesus, Al Nassr ile teknik direktörlük için anlaşmaya vardı.

Yeniden Suudi Arabistan'a dönen tecrübeli teknik adamın kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

RONALDO'NUN ONAYI VAR

Öte yandan Portekizli çalıştırıcının göreve gelmesinde, Al Nassr'ın yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun da onayının etkili olduğu belirtildi.

AL HILAL DÖNEMİ BAŞARILARLA GEÇTİ

Jorge Jesus, daha önce Al Hilal ile önemli başarılara imza atmış ve bölgedeki futbol kültürüne olan hakimiyetiyle dikkat çekmişti.

TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANDI

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran 70 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertlilerin başında 52 karşılaşmaya çıktı.

Deneyimli teknik direktör, bu maçlarda 2.21 puan ortalaması tuttururken Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası şampiyonu yapmıştı.