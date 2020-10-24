Ansu Fati El Clasico'da golü attı, tarihe geçti

Barcelona'nın 17 yaşındaki futbolcusu Ansu Fati, Real Madrid maçında gol atarak El Clasico tarihinde gol atan en genç futbolcu oldu.

Barcelona altyapısından yetişen genç futbolcu Ansu Fati El Clasico'da gol atarak kendisine yönelik beklentileri boşa çıkarmadı.

EL CLASICO TARİHİNE GEÇTİ

17 yaşındaki futbolcu 8. dakikada takımının golünü kaydederek El Clasico tarihinde gol atan en genç futbolcu oldu.

ESKİ REKOR RAUL'DEYDİ

Fati, 17 yaş, 359 gün ile El Clasico'da gol atan en genç futbolcu rekorunu Real Madrid efsanesi Raul'den aldı. Raul, 18 yaş, 95 gün ile 2. sıraya yerleşti.

Gine Bissau asıllı İspanyol oyuncu, Barcelona forması ile Şampiyonlar Ligi ve İspanya Ligi'nin ardından İspanya milli takımı forması ile de gol atan en genç oyuncu olmuştu.

Real Madrid maçına kadar 4 La Liga maçına çıkan Fati 3 gol atarak takımının yıldızı olmayı başarmıştı.