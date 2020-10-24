Dolar
7.9671
0.3691%
Euro
9.4492
0.6143%
Altın
1901.9
-0.1155%
Borsa
1190.63
-0.6417%
G. Altın
487.203
0.2495%
Bitcoin
102982.54
-0.5434%
EXEN Coin
10.71
-2.23%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C
    Ansu Fati El Clasico'da golü attı, tarihe geçti

    Ansu Fati El Clasico'da golü attı, tarihe geçti

    Barcelona'nın 17 yaşındaki futbolcusu Ansu Fati, Real Madrid maçında gol atarak El Clasico tarihinde gol atan en genç futbolcu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2020 - 17:23
    • Güncelleme : 24.10.2020 - 17:45
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Barcelona altyapısından yetişen genç futbolcu Ansu Fati El Clasico'da gol atarak kendisine yönelik beklentileri boşa çıkarmadı.

    EL CLASICO TARİHİNE GEÇTİ

    17 yaşındaki futbolcu 8. dakikada takımının golünü kaydederek El Clasico tarihinde gol atan en genç futbolcu oldu.

    Ansu Fati El Clasico da golü attı, tarihe geçti #1

    ESKİ REKOR RAUL'DEYDİ

    Fati, 17 yaş, 359 gün ile El Clasico'da gol atan en genç futbolcu rekorunu Real Madrid efsanesi Raul'den aldı. Raul, 18 yaş, 95 gün ile 2. sıraya yerleşti.

    Gine Bissau asıllı İspanyol oyuncu, Barcelona forması ile Şampiyonlar Ligi ve İspanya Ligi'nin ardından İspanya milli takımı forması ile de gol atan en genç oyuncu olmuştu.

    Real Madrid maçına kadar 4 La Liga maçına çıkan Fati 3 gol atarak takımının yıldızı olmayı başarmıştı.

    Ansu Fati El Clasico da golü attı, tarihe geçti #2

     

    Ansu Fati El Clasico da golü attı, tarihe geçti #3

    Ansu Fati El Clasico da golü attı, tarihe geçti #4

    Görüş Bildir