Ansu Fati'yi doktoru eleştirdi: Gereğinden fazla çalıştı

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Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati'yi 2020 yılında ameliyat eden doktor Ramon Cugat, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Genç oyuncunun sürekli sakatlık yaşamasının kendisinin hatası olmadığını söyleyen Cogat, "Ansu Fati'yi ben ameliyat ettim ancak iyileşme sürecinin sorumlusu ben değilim. Oyuncu, gereğinden fazla idman yaptığı için dikişler açılmıştı. Birlikte 13 fizyoterapi seansı yaptık ve yanımdan ayrılırken hiçbir şeyi yoktu. Benden ayrıldıktan sonra 14. seansa geldi ve dizleri harap haldeydi." dedi.

"İYİLEŞME SÜRECİNDE GÜNDE 2 KEZ İDMAN YAPMIŞ"

Oyuncunun kendisini çok zorladığını söyleyen Cugat, "İyileşme sürecinde günde 1 kez idman yapması gerekirken 2 kez yapmıştı." sözlerini sarf etti.

MOURINHO VAZGEÇTİ

Öte yandan Jose Mourinho da sezon başında çok istediği Ansu Fati'den sakatlık sorunları nedeniyle vazgeçmişti.