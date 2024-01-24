Anthony Martial 3 ay yok

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Manchester United forması giyen Anthony Martial, yaklaşık 3 ay formasından uzak kalacak.
Fransız yıldız, kasıklarındaki ağrılar nedeniyle ameliyat oldu. Martial, bu ameliyatın ardından yaklaşık 3 ay forma giyemeyecek.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, 28 yaşındaki futbolcu, sezonu Manchester United ile tamamlamayacak. Martial, sezon sonunda İngiliz ekibiyle sözleşmesini tamamlamasının ardından bonservissiz olarak takımdan ayrılacak.
19 maçta 4 gole katkı
Martial, bu sezon Manchester United'da 19 maça çıkarken 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
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