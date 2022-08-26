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Anthony Nwakaeme: Arabistan'a para için gelmedim

Anthony Nwakaeme: Arabistan'a para için gelmedim

Trabzonspor'dan ayrılmasının ardından son zamanda ismi Galatasaray ile anılan Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan'a transfer oldu. Nijeryalı yıldız Al Fahya'ya para için gelmediğini iddia etti.