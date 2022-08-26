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    Anthony Nwakaeme: Arabistan'a para için gelmedim

    Anthony Nwakaeme: Arabistan'a para için gelmedim

    Trabzonspor'dan ayrılmasının ardından son zamanda ismi Galatasaray ile anılan Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan'a transfer oldu. Nijeryalı yıldız Al Fahya'ya para için gelmediğini iddia etti.
    • 26.08.2022 - 17:44
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 18:14
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    Trabzonspor ile yaşadığı şampiyonluğun ardından sözleşmesinin bitimiyle takımdan ayrılan Anthony Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu.

    Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha FC, 33 yaşındaki Nwakaeme ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra uzun süre bir kulübe imza atmayan Nwakaeme'nin ismi son dönemde Galatasaray ile de anılmıştı.

    Anthony Nwakaeme: Arabistan a para için gelmedim #1

    "Para için gelmedim"

    Öte yandan başarılı oyuncu yaptığı açıklamada "Al Fayha'ya para için gelmedim. Burada alışık olduğum başarılara devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

    Bordo-mavili formasıyla Süper Lig'de çıktığı 120 maçta 41 gol atıp 36 asist yapan Nwakaeme, geçen sezonki şampiyonluğun mimarlarından olmuş ancak istediği ücret nedeniyle bordo-mavili takım ile yollarını ayırmıştı.

    Anthony Nwakaeme: Arabistan a para için gelmedim #2


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