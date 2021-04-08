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    Antoine Griezmann 3'üncü kez baba oldu

    Antoine Griezmann 3'üncü kez baba oldu

    İspanya devi Barcelona'nın yıldız futbolcusu Antoine Griezmann, üçüncü kez baba olma sevinci yaşadı. Ancak haber değeri taşıyan asıl konu, çocuklarının doğum tarihleri oldu...
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2021 - 16:39
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 16:50
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    Barcelona’nın dünyaca ünlü Fransız futbolcusu Antoine Griezmann, üçüncü kez baba oldu.

    3. KEZ BABA OLDU

    Katalan kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcu Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Alba Griezmann 8 Nisan 2021 saat 10.24” ifadelerini kullandı.

    Antoine Griezmann 3 üncü kez baba oldu #1

    HEPSİNİN DOĞUM TARİHİ 8 NİSAN

    Eşi Erika Choperena’dan daha önce iki çocuğu bulunan Griezmann’ın baba olmasından daha çok dikkat çeken konu ise çocuklarının doğum tarihi oldu.

    Çünkü, Griezmann’ın 2016’da dünyaya gelen ilk çocuğu Mia ve 2019 doğumlu Amaro da üçüncü çocuk Alba gibi 8 Nisan tarihinde doğdu.

    Antoine Griezmann 3 üncü kez baba oldu #2

    Antoine Griezmann 3 üncü kez baba oldu #3

    Antoine Griezmann 3 üncü kez baba oldu #4

    Antoine Griezmann 3 üncü kez baba oldu #5

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