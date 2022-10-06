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    Antoine Griezmann krizi çözüldü

    İspanya La Liga'da Atletico Madrid ve Barcelona, Antoine Griezmann'ın satın alma opsiyonundaki tutarın değişmesi için anlaşmaya vardı.
    • 06.10.2022 - 19:28
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    Antoine Griezmann krizi çözüldü

    Atletico Madrid, geçtiğimiz sezon Barcelona'dan 2 yıllığına kiraladığı Antoine Griezmann'ın bonservisini alıyor.

    Zorunlu satın alma konusunda iki takım anlaştı

    ESPN'de yer alan haberde, Atletico Madrid ve Barcelona'nın, Fransız oyuncunun 2 yıllık kiralık sözleşmesinin ardından geçerli olacak 40 milyon euro'luk zorunlu satın alma maddesinin değişmesi için anlaşma sağladığı belirtildi.

    Antoine Griezmann krizi çözüldü #1

    Bonservisiyle Atletico'ya dönüyor

    Haberde, zorunlu satın alma maddesinin geçerli olacağı ancak tutarın, daha düşük olacağı ifade edildi. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Antoine Griezmann, bonservisiyle Atletico Madrid'e dönmüş olacak.

    Griezmann 10 maçta süre aldı

    Bu sezon Atletico Madrid formasıyla üçü Şampiyonlar Ligi maçı olmak üzere 10 karşılaşmada süre alan Antoine Griezmann, 3 gol ve 1 asist kaydetti.

    Antoine Griezmann krizi çözüldü #2

    Atletico yönetimi Griezmann'ın az oynamasını istemişti

    Atletico Madrid'in Barcelona'dan 2 sezonluğuna kiraladığı Antoine Griezmann'ın sözleşmesinde, Fransız oyuncunun iki sezon boyunca oynanacak maçların yüzde 50'sinde en az 45 dakika oynaması halinde devreye girecek 40 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu yer alıyordu.

    ESPN'de yer alan haberde, Atletico Madrid yönetiminin daha düşük bir bonservis bedeli ödemek için takımın teknik direktörü Diego Simeone'ye Griezmann'a daha az süre vermesini söylediği kaydedildi.

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    Antoine Griezmann krizi çözüldü #3


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