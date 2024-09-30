Antoine Griezmann'dan sürpriz karar! Bıraktığını duyurdu Atletico Madrid forması giyen 33 yaşındaki golcü Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Haber Merkezi

Fransa Milli Takımı ile 137 maçta boy gösteren Antoine Griezmann, veda kararını resmen duyurdu.

Griezmann sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayatımın bu bölümünü anılarla dolu bir kalple kapatıyorum. Bu muhteşem üç renkli macera için teşekkür ederim, yakında görüşürüz." ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM KARNESİ

Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı ile 137 maçta forma giydi ve 44 gole imza attı. 33 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takımı'yla 2018 Dünya Kupası ve 2021 UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı.

2016'da Fransa'da yılın futbolcusu seçilen Griezmann Fransa U19 Milli Takımı'yla da Avrupa Şampiyonası kazandı.