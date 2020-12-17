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    Antoine Griezmann'ın yeni stili

    Antoine Griezmann'ın yeni stili

    Barcelona'nın Fransız yıldızı Antoine Griezmann, yeni imajıyla herkesi şaşırttı. Saçlarını ören 29 yaşındaki futbolcunun bu stili, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2020 - 08:49
    • Güncelleme : 17.12.2020 - 09:06
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    Barcelona, La Liga maçında sahasında Real Sociedad'ı ağırladı.

    Rakibini 2-1 mağlup ederek puanını 20'ye yükselten Katalan ekibinde Antoine Griezmann, yeni imajıyla dikkat çekti.

    SURVIVOR NİSA'YA BENZETİLDİ

    Saçlarını ören Fransız futbolcunun ilginç stili, sosyal medyada çok konuşulurken, bazı futbolseverler "Survivor Nisa değil Griezmann" esprisi yaptı.

    Antoine Griezmann ın yeni stili #1

    Antoine Griezmann ın yeni stili #2

    Antoine Griezmann ın yeni stili #3

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