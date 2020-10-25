Antonio Conte: Lukaku birçok yönünü geliştirdi

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte takımın golcü futbolcusu Romelu Lukaku'ya övgü dolu ifadelerde bulundu.

Inter'in Belçikalı forveti Lukaku, performansıyla herkesin beğenisini kazanıyor.

Teknik direktör Antonio Conte, skorerliğiyle öne çıkan oyuncusuna övgüler yağdırdı.

"ROMELU ÇOK ÇALIŞIYOR"

Antonio Conte açıklamasında; "Romelu Lukaku, 1 yıl içinde çok farklı bir oyuncuya dönüştü. Onunla hep çalışmak isterdim, işlenmemiş bir elmas olduğunu biliyordum. Birçok yönünü geliştirmeyi başardı. Çok çalışıyor" dedi.

Inter'in Belçikalı forveti Romelu Lukaku, bu sezon çıktığı 6 resmi maçta 7 gol kaydetti. 27 yaşındaki forvet, Serie A'daki 5 maçın 4'ünde skora katkı yaptı.



