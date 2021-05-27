Antonio Conte'nin ayrılığında '80 milyon euro' detayı

Inter, Serie A'da 11 yıl sonra şampiyonluğa uzanırken sezona damga vuran Antonio Conte, zaferin ardından görevinden ayrıldı. Conte'nin ayrılığının nedeni ise ekonomik.

Serie A'da Juventus'un hegemonyasını bitiren ve 11 yıllık şampiyonluk hasretine son veren Inter'de, Antonio Conte ile yollar ayrıldı. Şampiyonluğun ardından gelen sürpriz ayrılığın nedeni belli oldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Conte'nin ayrılığının nedeni, kulübün ekonomik politikası oldu. Mali anlamda birçok belirsizlik hakim olan Inter'in gelecek planı, Conte'nin işini bırakmasına yol açtı.

80 MİLYON EUROLUK SATIŞ CONTE’NİN AYRILIK KARARINA NEDEN OLDU

Finansal durumunu düzeltmek için bu yaz 80 milyon euroluk satış yapmayı planlayan Inter'in bu hamlesi, Conte'nin ayrılık kararı almasında etkili oldu.

Serie A'da kazanılan şampiyonluğun ardından daha büyük plan ve projeler bekleyen Conte, kulübün bu tutumundan sonra ayrılma kararı aldı.

Bir yıl daha sözleşmesi bulunan ve kulüple karşılıklı anlaşarak yolunu ayıran 51 yaşındaki İtalyan teknik adam, 7 milyon euroluk tazminat aldı.