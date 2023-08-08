Antonio Rüdiger: Maçlardan önce dua etmeyi seviyorum

Önümüzdeki günlerde başlayacak 2023-2024 futbol sezonu öncesinde kariyerine İspanyol devi Real Madrid'de devam eden Alman savunma oyuncusu Antonio Rüdiger açıklamalarda bulundu.

Madrid temsilcisiyle yeni sezona hazırlanan 30 yaşındaki stoper, dini inancı hakkında konuştu.

Milli futbolcu Arda Güler'in takım arkadaşı olan Rüdiger, şu ifadeleri kullandı:

Müslüman'ım, Allah'a inanıyorum ve bu yüzden maçlardan önce dua etmeyi seviyorum. Takım arkadaşlarımın, rakiplerimin sakatlanmaması için ve bunun yanında stadyumdaki tüm insanlar için dua ediyorum. Dua etmek için fazla bir şeye ihtiyacım yok.

Real Madrid kariyeriyle ilgili ise tecrübeli oyuncu şu değerlendirmeyi yaptı:

Real Madrid için oynuyorsanız ve bu sizi motive etmiyorsa bir sorununuz var demektir. Dürüst olmak gerekirse her şeyi kazanmış gibi hissetmiyorum. En büyük hedeflerimden biri Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Kazanamazsam bu benim için bir başarısızlık olur.