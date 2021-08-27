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    Antwerp hocası basın toplantısına çıplak çıktı

    Royal Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske, oyuncularına Avrupa Ligi gruplarına kaldıkları takdirde basın toplantısına çıplak çıkacağına dair verdiği sözü tuttu.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2021 - 09:21
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    Antwerp hocası basın toplantısına çıplak çıktı

    UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Omonia'yı yenen Royal Antwerp'in teknik direktörü Brian Priske, maç sonu basın toplantısına çıplak çıktı.

    BASIN TOPLANTISINA ÇIPLAK ÇIKTI

    Fox Sport'un haberine göre; Royal Antwerp'in Danimarkalı teknik direktörü Brian Priske, oyuncularına Avrupa Ligi gruplarına kaldıkları takdirde basın toplantısına kıyafetleri olmadan katılacağının sözünü verdi.

    Antwerp, Omonia'yı penaltılarda eledi ve Priske maç sonunda sözünü tutarak kıyafetsiz ve sadece belindeki havluyla maç sonu röportajına çıktı.

    Antwerp hocası basın toplantısına çıplak çıktı #1

    "TURU GEÇMEYİ HAK ETTİK"

    Brian Priske maç sonu açıklamasında turu geçmeyi sonuna kadar hak ettiklerini belirterek teknik adam ve takım kadrosu anlamında büyük değişim geçiren Antwerp kulübünün daha büyük başarılar elde edeceğine inandığını belirtti.

    Antwerp hocası basın toplantısına çıplak çıktı #2

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